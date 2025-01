İsmail Kartal duyurdu! Türkiye'den başka transferler gündemde

İran'ın en üst futbol organizasyonu Pers Körfez Pro Lig kulüplerinden Persepolis'in başına geçen deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal, başarı için ekip olarak yoğun çalıştıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Tecrübeli teknik adam, Persepolis'e gelmeden önce kendisini başka kulüplerin de istediğini ancak İran ekibini tercih ettiğini belirterek şunları dedi:

"PERSEPOLIS ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Persepolis taraftarlarının tutkulu olduğunu gördüğünü anlatan Kartal, şu şekilde konuştu:

Persepolis çok büyük bir camia. Ben de araştırdım ve önemli hedefleri olduğunu gördüm. Hedeflerim doğrultusunda da Persepolis'e gelmeyi tercih ettim. Şu an burada olmaktan çok mutluyum.

"BEN ÇALIŞMAYI SEVEN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

İran'a gelir gelmez planlamalara ve çalışmaya başladığını anlatan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Ben çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Her gün oyuncularımla beraberim, her gün tesislerdeyim. Tesislerde işimiz bitince, akşama kadar burada rakipleri izliyor, analiz yapıyoruz. Buradan tekrar otelimize döndüğümüzde de ekip arkadaşlarımla beraber gece yatıncaya kadar maçlar izliyor, oyuncu bakıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp Persepolis takımına nasıl faydalı olabiliriz, taraftarlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye çaba harcıyoruz. Bütün gücümüzle başarılı olmak için uğraşıyoruz.