İsmail Kartal duyurdu! Türkiye'den başka transferler gündemde

AA & Ensonhaber

İran'ın en üst futbol organizasyonu Pers Körfez Pro Lig kulüplerinden Persepolis'in başına geçen deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal, başarı için ekip olarak yoğun çalıştıklarını söyledi.

Kartal, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"BENİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Tecrübeli teknik adam, Persepolis'e gelmeden önce kendisini başka kulüplerin de istediğini ancak İran ekibini tercih ettiğini belirterek şunları dedi:

Persepolis başkanı ve yöneticileri, beni gerçekten çok içten istediklerini, benimle çalışmak istediklerini söylediler.

"PERSEPOLIS ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Persepolis taraftarlarının tutkulu olduğunu gördüğünü anlatan Kartal, şu şekilde konuştu:

Persepolis çok büyük bir camia. Ben de araştırdım ve önemli hedefleri olduğunu gördüm. Hedeflerim doğrultusunda da Persepolis'e gelmeyi tercih ettim. Şu an burada olmaktan çok mutluyum.

"BEN ÇALIŞMAYI SEVEN BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

İran'a gelir gelmez planlamalara ve çalışmaya başladığını anlatan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Ben çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Her gün oyuncularımla beraberim, her gün tesislerdeyim. Tesislerde işimiz bitince, akşama kadar burada rakipleri izliyor, analiz yapıyoruz. Buradan tekrar otelimize döndüğümüzde de ekip arkadaşlarımla beraber gece yatıncaya kadar maçlar izliyor, oyuncu bakıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp Persepolis takımına nasıl faydalı olabiliriz, taraftarlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye çaba harcıyoruz. Bütün gücümüzle başarılı olmak için uğraşıyoruz.

"EN GÜZEL YERDE SEZONU TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Kartal, Pers Körfez Pro Lig'de 33 puanla 4'üncü sırada olduklarını ve şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar süreceğini düşündüğünü dile getirdi.

Traktör, Sepahan İsfahan ve bu hafta karşılaşacakları Huzistan Fulad takımlarının sıralamada Persepolis'in üstünde yer aldığını aktaran Kartal, şunları dedi:

Sezon sonuna kadar bu yarışın 5 takım arasında süreceğini düşünüyorum. Biz de bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapıp, kendimize yakışır şekilde, en güzel yerde sezonu tamamlamak istiyoruz.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Persepolis'in mücadele ettiği Asya Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar almaya çalışacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maça ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Sonuçta Al Hilal, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Bütçesi üst seviyede, kadrosundaki dünya çapında oyuncularla mücadele ediyor. Persepolis kendine yakışır oyunculardan kurulu, mütevazı bir takım. Bütçemiz çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TRANSFERLER GÜNDEMDE

Kartal, Türkiye'den transfer yaparak kadroyu güçlendirebileceklerini dile getirdi.

Serdar Dursun'u kadrosuna katan Persepolis'in Türkiye'den başka oyuncularla da ilgilendiğine dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Kartal, şu cevabı verdi: