UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Slovenya Kadın Milli Takımı, Türkiye ile Sivas’ta yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Slovenya, bugün karşılaşmanın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda maçtan önceki son antrenmanını yaptı.

Teknik Direktör Sasa Kolman ve yardımcıları yönetimindeki antrenmana ısınmayla başlayan Slovenya, daha sonra istasyon çalışmaları yaptı.

İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

"FARKLI BİR MAÇ OLACAK"

Slovenya Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Sasa Kolman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamasında, şunları dedi:

Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok güzel bir stadyum ve çok güzel ambiyansı var. Beklentilerimiz iyi yönde. Türkiye’de oynadığımızdan dolayı tamamen farklı bir maç olacak. Türkiye’nin arkasında önemli bir taraftar desteği olacak. Türkiye aynı zamanda agresif ve güçlü bir takıma sahip. Bizde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İlk hedefimiz B grubunda kalmak. Geçen sene C grubundaydık. Bu sene B grubunda kalıcı olmak istiyoruz. Grupta iyi gidiyoruz. Önümüze maç maç bakıyoruz. İlk hedefimiz grupta kalmak.