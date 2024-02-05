İsmail Kartal, Edin Dzeko'ya moral verdi Fenerbahçe'de 5 maçtır gol atamayan ve morali bozuk olan Edin Dzeko ile İsmail Kartal'ın görüşme yaptığı kaydedildi.

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Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında hat-trick yaptıktan sonra çıktığı 5 maçta gol atamayan Edin Dzeko'nun moralinin bozuk olduğu öğrenildi.

Kendini suçlu hisseden Boşnak yıldızla İsmail Kartal'ın dün görüşme yaptığı ve moral aşıladığı gelen bilgiler arasında...

İlk 11'in vazgeçilmez ismi olan Dzeko'ya güvendiğini söyleyen tecrübeli hoca, deneyimli santrfora ilerleyen günlerde gollerine devam edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'nin kaptanı sensin. 5 maçtır gol atamıyor olmanı kafana takma, saha içerisinde, hücuma yaptığın katkıyı hepimiz görüyoruz. Gücünü dikkatli kullanırsan, son vuruşlardaki şanssızlığını kırarsın. Benim golcüm sensin.

Bu sezonki performansı

Edin Dzeko, sezon başında bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

37 yaşındaki forvet, bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maçta görev yaptı ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Bu gollerin 16'sını ligde atan Dzeko, gol krallığında zirvede yer alıyor. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.