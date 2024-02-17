İsmail Kartal: Erkek gibi futbol oynadık

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Rizespor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Heyecan dolu mücadele RizeStadyumu'nda oynandı. Fenerbahçe ilk yarısını geride kapattığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Rizespor'un golünü 27'nci dakikada Martin Minchev kaydetti. Fenerbahçe'de fileleri 48'inci dakikada Serdar Dursun, 65'inci dakikada Edin Dzeko ile 90+3'üncü dakikada İrfan Can Kahveci havalandırdı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Erkek gibi futbol oynadık"

İsmail Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Öncelikle her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık. Rakip takımın ekibini, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Oyunu çirkinleştirmediler. Bu kadar ağır sahaya, kötü zemine rağmen tüm oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Futbol oynamaya çalıştık. Sonuçta ilk devre istediklerimizi yapamadık. Oynamaya çalışan bir takımız. Sahanın belirli bölümlerinde su birikintileri fazla olan yerlerinde oyuncularım matematiği algılayamadı. İyi bir görüntü sergileyemedik ve 1-0 geriye düştük. Buna adapte olabilecek, buna yatkın, maçı çevirebilecek oyuncuları oyuna alarak maçı dengeledik, üstünlüğü ele geçirdik.