Fenerbahçe'yi ikinci sırada bırakan ve takımı toparlayan İsmail Kartal ile ilgili, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam edecek mi?" sorusu gündeme getirildi.

Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen İsmail Kartal, takımı toparladı ve ikinci sıraya yerleşmesini sağladı.

Yenilmezlik serisi başlatan Kartal, takımda aidiyet duygusunu kurdu ve birliğin oluşmasına destek verdi.

Bu kapsamda oldukça iyi sonuçlar alan ve takımı yükselten İsmail Kartal'ın yeni sezondaki akıbeti merak edilmeye başlandı.

Yeni Malatyaspor maçında veda eden İsmail Kartal, "5.5 aylık süre içerisinde Samandıra personeline, ekibime ve verdiğim mesajları çok iyi anlayan Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim.

Ben, ilk geldiğim zaman Fenerbahçe taraftarının ne istediğini biliyorum demiştim ve şu ana kadar taraftarımızın istediklerini verdik. Bunların hepsini yapan da oyuncu grubumuz. Çok iyi mücadele ederek, iyi oynayarak...

Camiamızın birleşmesi beni çok mutlu etti, ben bunları hayal ederek başlamıştım. Ben ilk gün neredeysem, bugün de oradayım.

Bugün itibarıyla sözleşmem bitti, bundan sonrası için kararı başkanımız ve yönetimimiz verecek. Fenerbahçemiz için de benim için hayırlısı olsun." dedi.

Bu veda mesajının ardından, İsmail Kartal ile ilgili Ali Koç'tan açıklama geldi. Dün Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına katılan Koç, teknik direktör konusuna değindi.

Peki, İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam edecek mi? İşte yanıtı...

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de devam edecek mi?

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İsmail hoca göreve geldi. Para pul konuşmadı. Kendisi geldiği zaman önümüzdeki sezon üst düzey çapında tanınan bir hoca aradığımızı, görüşmelerimizin olduğu, bunlardan birinin Löw olabileceğini biliyordu.

Açık açık masaya koyduk. Hiç demotive olmadı. Bizim çalışabileceğimiz iki tane hocamız var. Biri doğal olarak İsmail hoca, biri de Jorge Jesus. Pazartesiye kadar ne yaptığımızı açıklayacağız."