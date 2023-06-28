İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye imzaya geliyor Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’a gelecek.

2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve bu finalin ardından Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de günlerdir devam eden teknik direktör belirsizliği son buluyor.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Yarın İstanbul'a gelecek

TRT Spor'un haberine göre; Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, yarın (perşembe) Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak adına İstanbul'a gelecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, yarın TSİ 11.00’de Cidde’den kalkacak uçakla İstanbul’da olacak.

İsmail Kartal resmi sözleşmeyi imzalamasıyla beraber, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak.

İki sezonda da ligi ikinci tamamladı

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.