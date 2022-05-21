- Haberler
- Futbol Haberleri
- İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda ediyor
İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda ediyor
- 21.05.2022 - 11:46
- Güncelleme : 21.05.2022 - 11:48
Fenerbahçe ligi bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla kapatıyor.
Kulüpteki geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.
70 puanla 2. sıra da bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin +9 averajı var
İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol üstünlüğü var.
Veda ediyor
Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal da veda maçına çıkıyor. %99 ihtimalle yeni sezonda takımın başında olması beklenmeyen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başındaki son maçına çıkacak.
Geldiği günden bu yana takımı oyun olarak geliştiren Kartal, takımı Devler Ligi potasına sokarak büyük bir başarı elde etti.