İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda ediyor

Süper Lig'de ikinciliği büyük ihtimalle garantileyen Fenerbahçe'de İsmail Kartal da son maçına Yeni Malatyaspor karşısında çıkacak.

Fenerbahçe ligi bugün deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçıyla kapatıyor.

Kulüpteki geleceği belirsiz olan İsmail Kartal'ın yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisini 14 maça çıkarmayı hedefliyor.

70 puanla 2. sıra da bulunan Fenerbahçe, Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.





Fenerbahçe'nin +9 averajı var

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda Fenerbahçe'nin 9 gol üstünlüğü var.

Veda ediyor

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal da veda maçına çıkıyor. %99 ihtimalle yeni sezonda takımın başında olması beklenmeyen deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başındaki son maçına çıkacak.

Geldiği günden bu yana takımı oyun olarak geliştiren Kartal, takımı Devler Ligi potasına sokarak büyük bir başarı elde etti.



