İsmail Kartal: Fenerbahçe'yi en iyi şekilde yöneteceğim Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Zimbru'yu 5-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Fenerbahçe ile Zimbru karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler sahadan 5-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Eksiklikleri not ediyoruz"

Kartal, "Sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksikler var. Hem bireysel hem bölge anlamında. Bunları not ediyoruz. Çalışmalar devam ediyor." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Ben bu camianın evladıyım. Taraftarların inancı ve sevgisi beni motive ediyor, mutlu ediyor. Gece gündüz nasıl faydalı olabilirim diye çalışıyorum. Onları mutlu etmek, coşturmak, başarılı olmak için uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha önce Fenerbahçe'yi 2 sene yönettim, bu sezon da en iyi şekilde yöneteceğim"

Kartal, "55-60 maçlık periyotta kadromuz tam gibi gözükse de bazı ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları gidermek için yönetim çalışıyor. Bu çalışmalar sonucunda 60 maçlık periyodu kaldıracak geniş, rekabet gücü yüksek bir takımımız olacak. Ben daha önce 2 sene Fenerbahçe'yi yönettim, Allah'ın izniyle en iyi şekilde yöneteceğim bu sezon da." ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un sakatlığı

Oyuna dahil olduktan sonra sakatlanan ve maça devam edemeyen Emre Mor hakkında da konuşan Kartal, "Emre Mor'un ciddi bir sakatlığı yok ama sanki birkaç haftalık ayak bileğiyle ilgili problem gözüküyor." diye konuştu.