İsmail Kartal: Galatasaray'a en iyi şekilde hazırlanacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyetinin ardından "Hafta sonu oynayacağımız Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Kayseri'de oynanan 7 gollü mücadelede Fenerbahçe sevindi. Sarı-lacivertliler, Kayserispor'u 4-3 yendi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri; 8'de Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79'da Michy Batshuayi kaydetti. Sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, bir golün de asistini yaptı.

Kayserispor'un sayılarını ise 45+5'te Olivier Kemen, 56'da Mame Thiam ile 73'te Miguel Cardoso attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

"4-3 kazandık, galibiyet güzel"

Kartal, sözlerin şu şekilde başladı:

Maça iyi hazırlandık. 2-0'dan sonra çok daha rahat 3'ü, 4'ü bulabilirdik. Devre biterken savunmada anlaşmazlık oldu, 2-1. İkinci yarı 3-1 yaptık, kendi basit hatalarımızdan goller yedik. Böyle basit goller yememeliyiz. 3-3 olunca, ortam da gerildi. 4-3 kazandık, galibiyet güzel.

"Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz"

Son dakikada gelen iki kırmızı kart hakkında konuşan İsmail Kartal, şunları dedi:

Biz bu kadar kolay gol yememeliyiz. 3 puan aldık ama biraz hasarlı oldu. Gördüğümüz kırmızı kartlar var. Bu kırmızı kartlar nasıl oldu? Daha oyuncularla detaylı konuşmadım. Konuştuktan sonra değerlendirmemiz olacak.

"Derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız"

Galatasaray derbisiyle ilgili ise İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti: