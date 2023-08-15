İsmail Kartal, genç oyuncularla tavla oynadı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımın genç futbolcuları ile tavla oynadı. Sarı-lacivertli kulüp bu anları sosyal medyada paylaştı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de moraller yerinde.

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Maribor ile 3-1 kazanılan maçın rövanşında Slovenya'da karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertliler, hazırlıklarına devam ediyor.

İsmail Kartal yönetiminde bu sezon başarı hedefleyen ve yapılan yıldız transferlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe'de yapılan son idmanda eğlenceli anlar yaşandı.

"Tavlada da hoca lazım"

Tecrübeli çalıştırıcı İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin genç oyuncularıyla tavla oynadı. Fenerbahçe kulübü ise yaşanan bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Yapılan bu paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Gençlere sadece sahada değil, tavlada da hoca lazım.

Sarı-lacivertli takımın bu paylaşımı kısa süre içerisinde taraftarların birçok beğenisini aldı.