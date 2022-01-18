Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, "Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair soruları yanıtlayan Kartal, "Fenerbahçe'ye geliş sürecimden bahsetmek istiyorum. Hayatımın çok önemli bir parçası, en büyük mutlulukları burada yaşadığım Fenerbahçeme tekrar 2. kez bu görevi layık gören sayın başkanımız Ali Koç ve yönetimimize teşekkür ediyorum." dedi.

İsmail Kartal: Hala şampiyonluk şansımız var İZLE



"BEN GÖREVE TALİP OLDUM"

Kartal açıklamalarının devamında, "Ben, başkanımızla çok samimi bir görüşme içerisinde göreve talip oldum. Başkanımız beni aradığında hiç tereddüt etmeden, ilk günkü gibi heyecanla görüşmeye gittim. 'Sorumluluk alırım, söz konusu Fenerbahçe ise bu sorumlulukları omuzumda taşırım' dedim.





"HALA ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR"

Eyvallah, tamam 17 puan gerideyiz ama hala metamatiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası var. Konferans Ligi'nde önemli bir rakibimiz var. Taraftarların, bu takıma güvenmesini istiyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



