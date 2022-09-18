İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor

İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Serkan Özbalta'nın ardından Hatayspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü performans gösteren Hatayspor, son olarak sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'la görüşüyor.

İsmail Kartal duyurulabilir

Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.

Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

Öte yandan İsmail Kartal da geçen sezon Fenerbahçe'nin başına kurtarıcı olarak geçtikten sonra oynattığı futbolla övgü almış ve ligi ikinci sırada bitirmişti.



