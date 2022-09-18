Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
368.292
0.05%
BTXN Coin
7.77
-6.27%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor

    İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor

    Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, Serkan Özbalta'nın ardından Hatayspor'un başına geçmeye hazırlanıyor.
    • 18.09.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 13:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşmayan teknik direktör İsmail Kartal'ın Süper Lig'e sürpriz bir takımla geri dönebileceği öğrenildi.

    Fanatik'in haberine göre; Süper Lig'de bu sezon kötü performans gösteren Hatayspor, son olarak sarı-lacivertlileri çalıştıran İsmail Kartal'la görüşüyor.

    İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor #1

    İsmail Kartal duyurulabilir

    Hatayspor yönetimi 6 haftada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan teknik direktör Serkan Özbalta ile yolları ayırmıştı. Serkan Özbalta'nın ayrılığı sonrası Hatayspor yönetimi İsmail Kartal ismini resmen duyuracak.

    Hatayspor'da Volkan Demirel, Levent Şahin ve Gökhan Zan isimleri de gündeme gelmişti.

    Öte yandan İsmail Kartal da geçen sezon Fenerbahçe'nin başına kurtarıcı olarak geçtikten sonra oynattığı futbolla övgü almış ve ligi ikinci sırada bitirmişti.

    İsmail Kartal, Hatayspor ile görüşüyor #2


    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı
    Dünya

    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    New York Times: Ali Hamaney, doktorların gözetimi altında
    Dünya

    New York Times: Ali Hamaney, doktorların gözetimi altında

    Görüş Bildir