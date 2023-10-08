İsmail Kartal: Her şey planladığımız gibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek 16'da 16 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından konuştu. Kartal, her şeyin plana uygun uygun gittiğini söyledi.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Edin Dzeko, 45+3. dakikada ise penaltıdan Dusan Tadic attı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 24'e çıkardı ve milli araya lider girdi. Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 16 maçı kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Her şey planladığımız gibi"

Deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle başladı:

Her şey planladığımız gibi. Söylemiştim. Kasımpaşa iyi bir takım. Bizim de bu takıma karşı neler yapmamız gerektiğini oyuncularımıza antrenmanlarda, analizlerde anlattık. Kendi işimizi yaptık. Oyun içerisindeki varyasyonlarda, organizasyonlarda ilk 25-30 dakika içerisinde çok iyi pas organizasyonları vardı, orada gol de geldi.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Çok fazla pozisyona girdiklerini belirten Kartal, şunları dedi:

İkinciyi üçüncüyü ararken o golleri ilk devre bulamadık. İkinci yarı biraz daha tempoyu artırmamız gerektiğini, 3'ü 4'ü atmamız gerektiğini konuştuk. Sonuçta 2-0 galip geldik, pozisyon vermedik. Çok daha fazla pozisyona girdik. Önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için mutluyuz.

"İyi buluyoruz takım savunmasını"

Takım savunmalarının iyi olduğunu aktaran İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

İyi buluyoruz takım savunmasını. Çünkü futbolda sadece hücum diye bir şey yok, defans diye de bir şey yok. Hücum ederken savunma, savunma yaparken hücumu düşünüyoruz. Oyunun iki bölümünü de aynı anda yapıyoruz. 3 aydır beraberiz oyuncularımla. Oynatmak istediğimiz sistem bunu gerektiriyor. Bu şekilde devam ediyoruz.

"Emre Mor ve Cengiz Ünder'in dönüşü önemli"

Cengiz Ünder ve Emre Mor'un son durumu hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: