İsmail Kartal İran'a gidiyor

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Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni durağı netleşiyor. Gelen bilgilere göre Kartal, İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis ile anlaşmaya vardı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Persepolis yönetiminin Türkiye'ye gelerek bu anlaşmayı resmi olarak tamamlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ BİR BAŞARI YAKALADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'de 99 puan toplayarak 2.61 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en yüksek istatistiklerinden birine imza atmıştı.

PERSEPOLIS, TÜRK HOCALARA YABANCI DEĞİL

Daha önce Türk teknik direktörler de Persepolis'te görev yapmıştı. Mustafa Denizli, 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında iki dönem boyunca İran ekibini çalıştırmış, Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl bir röportajında Persepolis'ten gelen teklifi kabul etmediğini açıklamıştı.