İsmail Kartal, İran'da ne kadar kazanacak

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İran Ligi ekiplerinden Persepolis, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağlamak üzere harekete geçti.

Persepolis Başkanı Reza Darvish, bu kapsamda İstanbul'a gelerek 63 yaşındaki deneyimli teknik adamla görüştü.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na göre taraflar, görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Haberde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte Persepolis'teki görevine başlamasının beklendiği ifade edildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Persepolis'in, İsmail Kartal'a 1,5 yıllık süre için toplam 2.2 milyon dolar maaş ödeyeceği iddia edildi. Bu gelişme, hem Persepolis'in teknik direktörlük hamlesi hem de Kartal'ın kariyerindeki yeni adım açısından dikkat çekiyor.

PERSEPOLİS'İN SEZON PERFORMANSI

İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis, sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı. Kulüp, şampiyonluk hedefi doğrultusunda tecrübeli bir teknik direktörle çalışmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE İYİ BİR PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

İsmail Kartal, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi geçtiğimiz sezon 99 puanla zirveye taşıyarak, 2.61 puan ortalamasıyla kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörü olmayı başarmıştı. Bu performans, İran ekibinin dikkatini çeken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE ÇALIŞTIRDI

İsmail Kartal, Persepolis'te görev alırsa kulübü çalıştıran ikinci Türk teknik direktör olacak.

Daha önce Mustafa Denizli, 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında iki farklı dönemde Persepolis'te teknik direktörlük yapmıştı.