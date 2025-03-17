İsmail Kartal, İran'daki futbol ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu

Haber Merkezi

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, İran'daki kariyeri ve kısa sürede yaptıklarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, sadece saha içinde değil saha dışında da kulübüne destek olduğunu belirtti.

Kartal, özellikle tesisleşme konusunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

Başarılı teknik adam, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.

"İRAN FUTBOLU BİRAZ DAHA FİZİĞE DAYALI"

İsmail Kartal'ın TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

"Seviye olarak Türkiye Ligi'yle aynı seviyde değil ama yakın bir seviyede.. Futbol orada biraz daha fiziğe dayalı. Ben gittiğimde de (Asya Şampiyonlar Ligi'nde) fikstür olarak ilk 7 içerisindeki Al Nassr, Al Hilal gibi takımlarla oynadık. 6-7 sakat oyuncumuz vardı. Ligin en yaşlı takımıyız. Kısa bir dönem de olsa pozitif futbol oynatmaya çalışıyoruz takıma. Oyuncular için de birazcık zor oldu ama yavaş yavaş onlar da inanmaya ve güvenmeye başlıyorlar. Oynadıkları oyudan artık keyif almaya başlıyorlar."

"TARAFTARLARIN VE MEDYANIN SEVGİSİNİ KAZANDIM"

"Persepolis çok büyük bir kulüp, 40-45 milyon taraftarı olan bir takım. Her maçımızda 70-80 bin kişiyle, derbilerde 100 bin kişiyle oynuyoruz. Çok tutkulu bir taraftarları var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Kısa bir zaman içerisinde de olsa taraftarların ve oradaki medyanın sevgisini kazandım. Çünkü oynattığım futboldan onlar da çok memnun olduklarını belirtiyorlar."

"İKİ AY OLDU GELELİ TAHRAN'A BİR KERE İNMEDİM"

"Şu anda işler yolunda gidiyor ama şampiyon olur muyuz, olamaz mıyız bilmiyorum. Şampiyon olmak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İki ay oldu oraya geleli ve iki ayda Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz. Otelden tesislere, tesislerden otele gidiyoruz."

"BAŞKANA TESİSLEŞMENİN ÖNEMİNİ ANLATTIM"

"En büyük sorunlarımızdan bir tanesi tesis. Başkanlar ve yöneticilerle konuştuğumda bu tesislerin yeterli olmadığını, tesisleşme anlamında sahaların zemininin iyi olmadığı için daha iyi, daha güzel ortamda çalışmamız gerektiğini söyledim. Hem takımın oyununun güçlü hale gelebilmesi için hem de oyuncuların bireysel gelişimine katkı verebilmem için bana daha iyi bir ortam sağlamaları gerektiğini anlattım. Onlar da kabul ettiler."

"YENİ TESİSİN ÇİZİMİNİ BANA YAPTIRDILAR"

"Yeni bir yer bulduk, oraya taşındık. Bana 'Sen bir çizim yap, bize ver. Ne istiyorsan aynı şekilde tesisleri yapalım, sen de istediğin gibi çalışırsın hocam' dediler. Ben de ekip arkadaşlarımla çalıştım bir gece. Yani orada mimarlık, mühendislik de yaptık. Çizdik ve verdik kendilerine. Mühendisler geldi ve o doğrultuda bize tesisleri yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunlar zaman alıcı şeyler. Persepolis'te daha iyi imkanlarla çalışabilmek ve futbolculara daha iyi ortamlar sunabilmek için saha dışında bu işlerle de uğraşıyorum orada. Gece gündüz çalışıyoruz. Başarılı olmak için oraya gittik. Sağ olsunlar bize inanıyorlar, güveniyorlar, destek veriyorlar."

"FUTBOLCULAR BANA TEŞEKKÜR ETTİ"

"Takımın kaptanlarıyla, büyükleriyle konuşuyoruz. Hepsi geldi bana teşekkür ettiler. 'Hocam bizi böyle yere getirdiğin için, bugüne kadar bunu hiçbir burada hoca yapmadı, siz geldiniz bu kısa zamanda bunu yaptınız, başardınız, sana teşekkür ederiz. Bize daha iyi imkanlarda antrenman yaptırmak için uğraşıyorsunuz' dediler. Antrenmanlarımızı çok beğeniyorlar. "Çünkü biz her antrenmanda çok güzel şeyler öğreniyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz. Bundan da çok memnunuz.' diyorlar. Böyle karşılıklı, güzel bir iletişimiz var oyuncularla."

ŞAMPİYONLUK YORUMUNDA BULUNDU: HAK EDEN KAZANSIN

"Süper Ligi takip ediyorum. Ara ara boş zamanlarda izliyorum. Hak eden kazansın."

"TARAFTAR SERDAR'I ÇOK SEVİYOR"