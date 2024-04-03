İsmail Kartal, İrfan Can Eğribayat tercihinin nedenini açıkladı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Maça çok iyi hazırlandık. Camia olarak bir bütün olduk. Sezonun en iyi ilk 25-30 dakikasını oynadık. Çok net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı önde bitirmek isterken basit hatandan devre 1-1 bitti. Oyuncularla konuştuk, oyunu ele aldık. Kazanmamız gerektiğini onlara söyledik. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Farklı şekilde kazandık. Muhteşem Fenerbahçe taraftarlarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat tercihinin nedenini açıkladı

62 yaşındaki teknik adam, "Livakovic'in yerine neden İrfan Can Eğribayat'ı oynattınız?" sorusunu, "İlk 11'de kimler var, yedek kulübesinde kimler var, iyi baktınız mı? Bu soruyu bana soruyorsunuz ama iyi baktınız mı oraya? Kaç tane Türk vardı yedek kulübesinde? İki tane. Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü vardı. Diğerleri genç çocuklar. Sahada 3 Türk oyuncuya bir şey olsa yerlerine sokacağımız Türk oyuncu yok. Sakatlık, değişiklik olmasına yönelik elimizin rahat olması için İrfan'ı oynattık. Futbolda hata da olabilir. Hatasını da telafi etti. Çok iyi oynadık biz. İki top direkten döndü. Çok farklı da maç bitebilirdi" şeklinde yanıtladı.

"Süper Kupa'nın tehir edilmesini istedik"

İsmail Kartal, Süper Kupa ile ilgili soruya şu cevabı verdi: