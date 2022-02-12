İsmail Kartal: İstediğim oyun hala bu değil

İsmail Kartal: İstediğim oyun hala bu değil

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maçın ardından, "İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var." dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.

Sarı-lacivertliler, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 11 hafta sonra deplasmanda kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

Kartal açıklamalarında, "Maça çok iyi başladık, golü de bulduk. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirseydik, daha farklı olabilirdi. Fenerbahçe'nin iyi oynayan oyuncu sayısı biraz fazlaydı. Toparlanacağız. Kötü bir fikstürden geçiyoruz.





"FENERBAHÇE'YE YAKIŞIR BİR OYUN OYNATMAK İSTİYORUM"

Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. İradeli, karakterli bir takım görüntüsü verme niyetindeyim.

Kupada hak etmediğimiz bir veda olmuştu. 3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 KM koştu.

İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var." ifadelerini kullandı.