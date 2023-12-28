İsmail Kartal: Şampiyonluğumuz elimizden alındı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takım kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçından önce konuştu. Kartal, "Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Hala failleri bulunmadı" dedi.

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Türkiye Kupası'nda geçen sezon kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray'la 29 Aralık Cuma akşamı saat 20.45'te Riyad'da karşı karşıya gelecek.

Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) saat 20.45'te oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Emre Malok oturacak.

Bu müsabaka öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü ve takımın kaptanı Edin Dzeko basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularıma güveniyorum"

Deneyimli teknik adam Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

İyi bir futbol ve iyi bir oyunla 2023 yılını kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum, oynadığımız iyi oyunu rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyoruz.

"Son oynadığımız maçta bir strateji vardı"

Son maçta stratejilerinin olduğunu belirten Kartal, şunları dedi:

Son oynadığımız maçta bir strateji vardı. Uzun soluklu lig maratonu. Kendimize göre planlarımız vardı. Maçı kazanmak için bir ilk 11 sahaya sürdük. Hücum opsiyonları yüksek oyuncularla başladık. Baktık ki ilk devre tam anlamıyla istediklerim çıkmıyor. İkinci yarı takımın daha çok sertleşmesi ve dinamizm katmamız gerektiğini düşündük. İlk hamleyi 46'ta yaptık. 67-68'de King'i aldık ve maç bizim tamamen elimize geçti. İki tane yüzde 100 pozisyonumuz var. 2-3 tane de son paslar olmadı maalesef. İlk yarı vasat, belki vasatın altında oyun oynadık ama mücadele gücümüz yüksekti. Galatasaray'ın da mücadele gücü yüksekti. Onlar biraz daha 1-2 pozisyon duran topla üstümüze geldiler ama ikinci yarı reaksiyon gösterdik.

"Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı"

Galatasaray'ın oyunu durdurduğunu ifade eden İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Mücadele ve oyun anlamında biz rakibimizin üstüne gittik. Bunlar derbi maçları. Kazanmak isteseniz de stratejiler önemlidir. Bizim stratejimiz kazanmak, kazanamıyorsak kaybetmemekti. Bu uzun soluklu bir maraton. Siz de takdir edersiniz ki 55-60'tan sonra rakip oyuncular sürekli yere yattı. Oyun hızımızı kestiler. Hakem de buna yol verdi. 53-54 dakika olan oyun oynama süresi ligde, maçta 43 dakikada bitti. Oyunu yavaşlatan sürekli Galatasaraylı oyunculardı. Biz beraberliğe üzüldük.

"Yarınki maça full kadro çıkacağız"

Tam kadro olacaklarını belirten Kartal, şu açıklamayı yaptı:

Yarınki maça full kadro çıkacağız. Bu maçların motivasyonu hep yüksektir. Benim çok bir şey söylememe gerek yok ama bir şeyler söyleyeceğim. Kendimize yakışır bir oyun oynamak istiyoruz. Güçlü oyunumuzu nasıl bugüne kadar gösterdiysek yarın da göstermek istiyoruz. Onlar da çok iyi takım. Biz yarın maçı kazanmak ve kupayı alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz.

"Şampiyonluğumuz elimizden alındı"

2015 yılında şampiyonluğun ellerinden alındığını söyleyen deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

9 yıl önce Süper Kupa kazandım, ilk Fenerbahçe teknik direktörlük dönemimdi. O sene liderdik, şampiyon olmamız gerekiyordu. Onu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Malum olay olunca orada da önümüz kesilmişti biliyorsunuz. Kurşunlanma olayı oldu. Şampiyonluğumuz elimizden alındı, biz vermedik. İnsanlar unutuyor ama ben unutturmak istemiyorum. Hala failleri bulunmadı. Çok güzel bir saha var burada. Bu kupayı tekrar kazanmak ve camiamızı mutlu etmek istiyorum. Tüm amacım bu.

"Kulübümüzün kararının arkasında duruyorum"

"Bu basın toplantısı ortak düzenlenecekti, Fenerbahçe kabul etmedi. Siz ortak basın toplantısı ister miydiniz?" sorusuna Kartal, şu yanıtı verdi:

Bu konuya sayın başkanımız, kulüp yönetimimiz karar veriyor. Kulübümüzden böyle bir karar çıktıysa uymak zorundayım. Bunun nedenlerini, niçinlerini herkes iyi araştırsın. Neden böyle bir karar alındı? Kulübümüzün kararının arkasında duruyorum.

"Fenerbahçe'de çubuklu formayı giyen her oyuncu değerlidir"

Fred hakkında konuşan İsmail Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı:

Fred çok iyi bir oyuncu. Kariyerli biri. Oynadığı zaman bize çok şey katıyor. Diğer bütün oyuncularımız değerli. Fred olmayınca zorlandık, bu da bir gerçek. Fenerbahçe'de çubuklu formayı giyen her oyuncu değerlidir.

"Burada olmak beni iyi hissettiriyor"

Edin Dzeko ise maç öncesinde açıklamasında şunları dedi:

Burada olmak beni iyi hissettiriyor. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buraya geçen sene Inter ile geldim. Milan'a karşı bir kupa kazandım. Umuyorum ki yine kupa kazanacağız. Umuyorum ki Kadıköy'de gösterdiğimiz oyundan daha iyisini göstereceğiz.

"En iyi oyunumuzu ortaya koyacağız"

Tecrübeli forvet, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Çok uzun bir kariyere sahibim. Birçok kupa kazanmıştım. Umarım kaptan olarak Fenerbahçe adına da kazanırım. Bu benim için harika bir his olur. Bizi neyin beklediğini biliyoruz ama maça iyi hazırlandık. Takım arkadaşlarım da ne yapmaları gerektiğini biliyor. En iyi oyunumuzu ortaya koyacağız.

"Saha içinde olan sahada kalır"

Mauro Icardi sorusuna Edin Dzeko, şu yanıtı verdi: