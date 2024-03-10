İsmail Kartal: Kadıköy'e gelen rakipler sürekli yere yatıyor Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Pendikspor'u 4-1 yendiği maçın ardından İsmail Kartal, rakip takımı eleştirdi. Kartal, "Rakip sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibini çağırarak bizim oyun hızımızı durdurmaya çalıştı." dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi.

Sahasında oynadığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-1 kazanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü.

"Kadıköy'e gelen rakipler sürekli yatıyor"

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"İlk devre istediğimiz futbolu oynayamadık ama bunun nedenleri var. Son zamanlarda Kadıköy'e gelen bütün rakipler, sanırım birbirlerinden görerek alışkanlık edindiler. Sürekli yere yatarak, sürekli sağlık ekibini çağırarak bizim oyun hızımızı durdurmaya çalıştılar."

"4 faul yaptı, kartı yok"

"Bir oyuncu var, ismini vermeyeceğim. Dört tane faul yaptı, biri Mert Hakan'a orta sahada attığı tekme. Dört faulde sarı kart görmedi, bizim oyuncularımız ilk faulde sarı kart görüp baskı altına alındılar. Dördüncü hakeme gidip soruyorum, bana 'Hocam, daha oyunun başı' diyor. Oyunun başı, sonu mu var. Her hafta aynı şey oluyor, buraya gelenler yerden kalkmıyor."

"Sürekli oyunu çirkinleştirerek hızımızı kesiyorlar"

"Sakatlanan oyuncu, doktor ve sedyesiyle dışarı çıkıyor. Saniyesinde içeri giriyor. Biz buna bir şey yapamıyoruz. Sürekli oyunu çirkinleştirerek hızımızı kesiyorlar. Biz futbol oynamaya çalışan bir takımız. Bunun bir kuralı da yok! İkinci yarı da oyunun içinde kalarak maçı kazandık. Taraftarlarıma da teşekkür ediyorum."

Sakat olan Çağlar ve Bonucci'nin durumuyla ilgili gelen soruya İsmail Kartal, "Dönebilecek oyuncularımız var. Bizim iki kulvarda da ilerleyebilecek bir kadromuz var. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz." cevabını verdi.