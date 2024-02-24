İsmail Kartal: Kasımpaşa maçının zor geçeceğini tahmin ediyorduk Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından, "Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Kasımpaşa, 58. dakikada Porozo ile öne geçti. Fenerbahçe, 64'te Mert Hakan Yandaş ile beraberliği sağladı.

90+6'da penaltı kazanan sarı-lacivertlilerde Batshuayi'nin şutunu kaleci kurtardı, dönen topu tamamladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor geçeceğini tahmin ediyorduk"

İsmail Kartal, sözlerine şu şekilde başladı:

Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Taraftara teşekkür eden Kartal, şu sözleri sarf etti:

Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum

"Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor"

Fred'in son durumu hakkında konuşan Kartal, şunları söyledi:

Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli.

"Hamleleri yaptık ve oyun üstünlüğünü ele aldık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Kasımpaşa'nın iyi futbol oynayan bir ekip olduğunun altını çizdi.

İlk yarıda üçüncü bölgeye yerleşemediklerini ve istedikleri futbolu ortaya koyamadıklarını dile getiren Kartal, "Buna rağmen ilk yarıda çok net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya başlarken biraz daha zaman geçtikten sonra oyunun gidişatına göre yapacağımız hamleleri planladık. Bu arada kornerden gol yedik. Bu sezon ilk kez kornerden gol yedik. Hamleleri yaptık ve oyun üstünlüğünü ele aldık. Hafta içinde taraftarlarımızla yaptığımız görüşmelerle, bundan sonra takımımızı son ana kadar destekleyeceklerine dair bize söz verdiler. Bugün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar takımı sonuna kadar desteklediler. Oyuncularımız da ortaya karakter koydu. 1-0 geriye düşmemize karşın oyun üstünlüğünü ele aldık. Bugün kornerden bir gol yedik, başka pozisyon vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum. Maç başından sonuna kadar bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Her hafta penaltı çalışması yapıyoruz"

Kaçan penaltı pozisyonlarıyla ilgili gelen soruya Kartal, "Her hafta çalışma yapıyoruz, birçok oyuncumuza penaltı attırıyoruz" diye cevapladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun Fenerbahçe'nin savunma ağırlıklı 3 orta sahayla maça başladığı sözlerinin hatırlatıldığı Kartal, şöyle devam etti:

3 defansif ortaya sahayla çıkmadık. 1,5 savunma, 1,5 hücum orta sahasıyla çıktık. Biz farklı bir sistemle oynuyoruz. Golün haricinde bir tane pozisyonları var mı? Bizim 8 pozisyonumuz var. Penaltı pozisyonu için Çağlar'la konuştum. 'Eline çarptı net penaltı. Zaten eline çarpmasa arkasında ben vardım, topa vuracaktım' dedi. Bunun dışında bizim başka verilmeyen net penaltımız var. İçeride baktık. Dışarıdaki arkadaşlar da bunu söyledi. Jayden'in pozisyonu net penaltı.

"Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde"

Krunic'in performansıyla ilgili konuşarak devam eden Kartal, futbolcusunun çok daha iyisini yapabileceğinin altını çizerek, "Şu anda Krunic bu değil. Bize gelmeden önce birkaç hafta takımdan ayrı çalıştığı için bunun zorluğunu yaşıyor. Adaptasyon süreci devam ediyor. Bize yakında gerçek Krunic'i izleteceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ferdi'nin oyun içindeki rolüyle ilgili de konuşan Kartal, şunları söyledi:

Biz antrenmanlarda Ferdi'den orta saha gibi oynamasını da istiyoruz. Oyunu genişleterek çözme anlamında bir taktik anlayış bu. İlk yarıda rakip önde sert baskılar yaptı. İkinci yarıda tamamen rakip yarı alanda oynadık.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Kartal, "Her iki takım da uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk yarış içinde. Bu futbol adına güzel bir şey. Şu anda biz ya da karşı tarafın avantajlı olduğuna dair bir şey söylemek olmaz. Her iki takım da güzel bir mücadele veriyor. Sonuna kadar bu işin bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Son olarak taraftarlara değinen Kartal, sözlerini şu şekilde tamamladı: