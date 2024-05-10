İsmail Kartal, Kayserispor maçının ilk 11'ini belirledi Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın sahaya sürmeyi planladığı kadro netlik kazanmaya başladı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesine son 3 hafta kaldı.

Ligin 36. hafta mücadelesinde, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka, 12 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de ilk 11 büyük ölçüde belirlendi.

Kalede Livakovic olacak

TRT Spor'un haberine göre; Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan teknik direktör İsmail Kartal’ın, savunma hattını hangi isimlerden oluşturacağı merak konusu.

Ferdi ve Oosterwolde bek bölgelerinde

Osayi Samuel’in sakatlığı, Mert Müldür’ün cezası sebebiyle Ferdi Kadıoğlu’nun sağ bekte forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibinin onay vermesi halinde ise takımla çalışmalara başlayan Jayden Oosterwolde, sol bekte görev alacak.

Stoper tandeminde yabancı sınırından dolayı belirsizlik hakimken Djiku, Çağlar ve Becao arasında tercih yapılacak.

Fred ve Krunic orta saha ikilisi

İsmail Yüksek’in sakatlığı sonrası; Fenerbahçe orta sahasında, en kuvvetli ihtimal olarak Fred ve Krunic yan yana oynayacak.

10 numara Szymanski

10 numara pozisyonunda ise sarı-lacivertli takımın en etkili ayaklarından biri olan Sebastian Szymanski’nin, ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Dzeko ya da Batshuayi

Diğer yandan İrfan Can Kahveci’nin sakatlığı sonrası sağ kanatta Cengiz Ünder görev alacak.

Sol kanatta ise Dusan Tadic forma giyecek. Kartal, ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da Michy Batshuayi arasında tercih yapacak.