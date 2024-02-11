İsmail Kartal: Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz

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Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (P) ve Edin Dzeko kaydederken, Alanyaspor'un golleri Augusto'dan geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Maçı kazanmayı çok istiyorduk"

Maça iyi başladıklarını söyleyen Kartal, şunları dedi:

Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik.

"Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

2-1 öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeleri gerektiğini söyleyen Kartal, şu sözleri sarf etti:

Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz.