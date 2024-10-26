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Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşmıştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmamış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

İSMAİL KARTAL'A BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bu maçta ise Fenerbahçe tribünlerinde ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada gündem olmuştu.

Takımını desteklemek için stadyumda yerini alan sarı-lacivertli futbolseverin eski Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a olan benzerliği dikkatleri çekmişti.

BİR ARAYA GELDİLER

Yaşanan bu gelişme üzerine ise şu an takım çalıştırmayan İsmail Kartal, özel bir hastanede valelik yapan kendisine benzeyen taraftarla bir araya geldi.

Ortaya çıkan bu görüntü ise beğeni yağmuruna tutuldu.