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    İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçının ardından, "11-11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2022 - 21:45
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    İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu

    Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

    Sarı-lacivertlilerin 10 kişi tamamladı mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

    Kartal açıklamalarında, "10 kişi kalmamıza rağmen, muhteşem taraftarımıza böyle bir mücadele verdik... Maçı kazanmak istiyorduk ama berabere bitirdik. Onlar bizim yanımızda oldukça, bu takım sezon sonuna kadar mücadelesine devam edecek

    Biz iyi yoldayız. Onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız.

    10 kişiyle alınan bu 1 puan, çok anlamlı ve çok kıymetli. Ortaya koyduğumuz mücadelenin gücünü taraftarımıza armağan ediyorum.

    İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu #1

    "11'E 11 OYNASAYDIK FAVORİ BİZDİK"

    11'e 11 oynasaydık, bu inancımız ve hırsımızla maçın en büyük favorisinin bizim olacağımızı düşünüyorum. Bütün planlarım tutmuştu, o kırmızı karta kadar... Kırmızı karttan sonra da oyuncularım mücadelesini ve planı sürdürdüler.

    İlk maçta da kırmızı kart, bu maçta da kırmızı kart. İnanamıyorum. Bu kadar kolay mı? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

    İsmail Kartal: Kırmızı karta kadar bütün planlarımız tutmuştu #2


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