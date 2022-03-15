İsmail Kartal: Konya'yı yenip hedefe yürüyelim

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal, futbolcularını uyardı. Kartal, oyuncularından son zamanlardaki başarılı sonuçlara kanıp rehavete kapılmamalarını istedi.

Fenerbahçe, zorlu Alanya deplasmanında müthiş bir oyunla 5-2 kazandı.

Sarı-lacivertliler böylece son 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek bu sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımına övgüler yağdırmıştı.

Her geçen hafta geliştiklerini ve çok çalıştıklarını dile getiren başarılı teknik adam, soyunma odasında ise öğrencilerine ‘rehavet’ uyarısı yaptı.

Çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Hepinizi tebrik ediyorum. Çalışmalarımızın karşılığını sahada görmek ayrıca mutluluk verici. Bizim için bu maç artık geride kaldı. Haftaya yine çok önemli bir maça çıkacağız.” uyarısında bulundu.

"PUAN FARKINI 2'YE İNDİRELİM"

İsmail Kartal, artık kendileri için tek hedefin ligi 2. sırada bitirmek olduğunu hatırlatarak, “Şu anda bu konumda Konyaspor var. Haftaya onları ağırlayacağız. Eminim taraftarlarımız yine bizim arkamızda olacak. Puan farkı 5 ve bunu 2’ye indirme fırsatı elimizde olacak. Bunu başarıp hedefe emin adımlarla yürüyelim." dedi.

"RAKİBİ ANALİZ EDİP GALİBİYETİ ALACAĞIZ"

Deneyimli çalıştırıcı Konya maçı için "Hafta boyunca yine rakibi en iyi şekilde analiz edip, planımızı yapıp galibiyete uzanacağımıza eminim.” ifadelerini kullandı.



