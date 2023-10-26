İsmail Kartal: Maç içinde dalgalanmalar normaldir Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1’lik Ludogorets galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını aktararak, “Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz” dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta karşılaşmasında Ludogorets ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. dakikada ve 90+3. dakikada Miha Zajc attı. Ludogorets'in golünü ise 65. dakikada Rodrigo Becao (Kendi kalesine) attı.

Maç sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Artılarıyla eksileriyle kazandığımız için mutluyum"

Aldıkları galibiyetle lider olduklarını dile getiren İsmail Kartal, şu şekilde konuştu:

Ludogorets takımının maçtan önce iyi olduğunu söylemiştik. 3-1 kazandık ama sonuçta oyunda zorlandığımız dakikalar oldu. Buna rağmen maçı kazanmasını bildik. 9 puanla şu an itibarıyla lideriz. Bazı oyuncuları 60’ta alarak hafta sonu oynayacağımız maçı düşündük. Oyuncuları dengeli kullanmaya çalışıyorum. Bu akşam artılarıyla eksileriyle kazandığımız için mutluyum.

"Daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum"

İsmail Kartal, bugün ligde son olarak oynadıkları Hatayspor maçına göre sahaya çıktığı 6 farklı oyuncunun performansına ilişkin, şunları dedi:

Bu oyuncuların performansını iyi buldum ama daha iyi olmaları gerektiğine inanıyorum. Maç temposunu yakalamaları gerekiyor. Böyle maçlarda veya ligde oyuncuları dinlendirerek dakikalarını hesaplıyoruz. Rakibe birkaç pozisyon verdik, normaldir. Rakip iyi bir takım ve boş olmadıklarını maçtan önce de belirtmiştim.

"Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak"

Mücadelenin 80 ile 90. dakikaları arasında rakibe verilen pozisyonlarla ilgili Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Normaldir oyun içinde dalgalanmalar olacak. Çünkü hafta içinde oynamayan oyuncular takıma girdi. Maç temposunda gerideler. Aynı oyuncularla devam edemezsiniz.

"Çok pozisyon vermedik"

Ludogorets’e çok fazla pozisyon vermediklerinin altını çizen Kartal, şu değerlendirmeyi yaptı: