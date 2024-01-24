İsmail Kartal: Maçı başından sonuna domine ettik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Başakşehir'i 90+4'te Michy Batshuayi ile bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bu galibiyet çok çok önemli. Başakşehir son haftalarda yükselişte ve iyi bir takımdı. Biz de kendi güçlü oyunumuzu ortaya koyduğumuz zaman herkesi yenebileceğimizi gösterdik. 11'e 11'ken 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonu vardı. 71 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz" dedi.

"Maçı başından sonuna domine ettik"

Ceza sahasına girme sayıları hakkında konuşan 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Türkiye'de bir rekordur herhalde. Bunun 30'u ilk yarı 11'e 11'ken. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynadık. Çok fazla kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta zorlandık. Maçı başından sonuna domine ettik. Kendi futbolumuzu ortaya koyduk. 1-0 kazandık ama daha farklı kazanabilirdik. Maç boyunca pozisyon vermedik. Böylesi maçlar stresli ve gergin olur. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bonucci'yi tedbiren kadroya almadım"

Deneyimli teknik direktör sözlerinin devamında kadroya alınmayan Leonardo Bonucci hakkındaki soruya, "Bonucci'nin çok önemli bir sorunu yok. Tedbir amaçlı kadroya almadım" şeklinde yanıt verdi.