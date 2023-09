İsmail Kartal: Maçı daha önce koparabilirdik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü mücadelesinin ardından, "Maçı daha önce koparabilirdik" dedi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Filenin Sultanları'nı Avrupa şampiyonluğu için tebrik ederek sözlerine başladı.

Ankaragücü karşısında çok fazla hazırlık şansları olmadığını vurgulayan İsmail Kartal, "Yoğun fikstürden çıktık. Az da olsa yapmış olduğumuz antrenmanlarla Ankaragücü'nü iyi analiz ettik. Maçı daha önce de koparabilirdik. Son bölümde bulduğumuz golle kazandık. Ankaragücü takımı da iyi bir takım. İyi oyuncuları var. Onlar da iyi mücadele etti. Biz kazandık. Yoğun fikstürde bu akşam da galip gelerek 9'uncu maçımızı kazandık, mutluyuz. Bu galibiyet büyük Fenerbahçe taraftarına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

"Birinci kalecimiz Livakovic"

Kartal, yeni transfer Dominik Livakovic'in bu maçta sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturduğunu ancak Hırvat file bekçisinin birinci kalecileri olduğunu dile getirdi.

Kartal, İrfan Can Eğribayat'ın da performansını överek, "Livakovic'in adalesinde zorlama vardı. Doktor raporu oynatmamız durumunda riskli olduğu yönündeydi. Oynatsak 3-4 hafta oynayamayabilirdi. Bu riski alamazdım. Onu da kadroya alarak takıma adapte olmasını istedim. Kendisi de bunu istedi. İrfan Can Eğribayat son maçlarda gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. Bazı maçlarda oynayabilir duruma göre ama Livakovic'in sakatlığı düzeldiği an bizim birinci kalecimiz olacaktır" diye konuştu.

Kartal, transferle ilgili gelen soruya ise "Başkanımızın ve yöneticilerimizin yoğun çabası var. Transferin son günlerine gelindiği için iyi ve kaliteli bir isim almak istiyoruz. Zannediyorum ki iyi bir şey olacak. Burada başkanımız ve yönetimimiz bu süreci götürüyor" cevabını verdi.