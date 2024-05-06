İsmail Kartal: Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bugün maça iyi başladık, aslında çok da iyi başlamadık ama ilk devre birkaç net pozisyonumuz vardı. Değişiklerle daha baskılı, daha oyunumuzu etkinleştirerek maçı kazanmayı hedefledik. Pozisyonlar da bulduk. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar ellerinden geleni yaptılar. Sadece gol bulamadık. Buradaki sorumluluk bana aittir" dedi.

"Yarışa devam ediyoruz"

Kartal ayrıca, "7-8 tane net pozisyona girdik. Değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Böyle bir şey beklemiyorduk. Sadece golü bulamadık. Yarışa devam ediyoruz. Matematiksel olarak hala yarışın içindeyiz. Üzgünüz, yolumuza devam ediyoruz. Matematiksel olarak son maça kadar elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında soru almadı

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç boyunca iyi oynadıklarını dile getirdi.

Konya'ya kazanmak için geldiklerini aktaran Kartal, "Maç başından sonuna kadar üstün oynayan taraf bizdik. Çok net pozisyonlarımız da vardır. Neredeyse rakibe pozisyon da vermedik. Bu akşam oyuncularım elimden gelen her şeyi yaptılar. Sadece golü bulamadık. Bunun için buradaki sorumluluk bana aittir. Önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlar için de oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kartal, soru almadan basın toplantısından ayrıldı.