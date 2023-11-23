İsmail Kartal, Miha Zajc'a sahip çıktı! Kulak asma... Eleştiri oklarının hedefinde olan Miha Zajc'a teknik direktör İsmail Kartal kol kanat gerdi. Tecrübeli çalıştırıcı, bugün Sloven futbolcuyla görüşme gerçekleştirecek.

ensonhaber.com

Fenerbahçe ile sözleşmesini Ağustos ayında uzatan ve sezon başı kampı görmeden takıma katılan Miha Zajc, şu ana kadar sergilediği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Fred'in yokluğunda görev alan ve yaptığı hatalarla sosyal medyada sarı-lacivertli futbolseverlerin gazabına uğrayan Sloven oyuncuya teknik direktör İsmail Kartal sahip çıktı.

Motive etmek istiyor

Tecrübeli çalıştırıcının, bugün öğrencisiyle özel bir görüşme yapacağı ve eleştirilere kulak asmamasını söyleyeceği belirtildi.

Morali bozulan Zajc'ı motive edip takıma kazandırmak isteyen İsmail Kartal'ın, bu toplantıyı bugün idman öncesinde gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Zajc'ın devre arasında takımdan gönderilmesini ve yerine transfer yapılmasını istiyor.

Sezon performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Sloven oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.