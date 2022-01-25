İsmail Kartal: Milli aradan çok güçlü döneceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, lige verilen aranın kendilerine iyi geleceğini söyledi.

Fenerbahçe’de sezon sonuna kadar takımın başına getirilen İsmail Kartal, ligde 3 maça çıktı, 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Gelir gelmez yoğun bir fikstüre giren tecrübeli teknik adam, lige verilen milli arayı iple çekiyordu. Başarılı hoca, bu aranın kendilerine çok iyi geleceğini söyledi.

Antalya’da kamp yapacaklarını hatırlatan İsmail Kartal, “Bu süreçte sakat ve hasta arkadaşlarımızın çoğu aramıza katılacak. Bu da kadro seçimi konusunda elimi güçlendirecek. Ayrıca istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için bol bol çalışma fırsatı bulacağız.” diye konuştu.

"TAKVİYELER KONUSUNDA GÖRÜŞÜYORUZ"

Fanatik'te yer alan habee göre; Kartal, “Takımın şu anda en büyük sıkıntısı kazanma alışkanlığı olmaması. Bu da oyuncular üstünde büyük baskı yaratıyor. Antalya’da yapacağımız konuşmalarla bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Bir yandan da yönetimle kadroya yapılacak takviyeler konusunda görüşüyoruz." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

60 yaşındaki çalıştırıcı, "Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz ama çözeceğiz. Biz Fenerbahçe’yiz. Milli aradan sonra küllerimizden doğup, daha güçlü bir şekilde lige dönüş yapacağız.” ifadelerini kullandı.