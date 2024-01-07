İsmail Kartal: Tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 5-1'lik skorla kazanılan İstanbulspor maçının ardından "Tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız" dedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 5-1’lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugün buraya kazanmaya gelmiştik"

Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Kartal, şunları dedi:

Bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Maça iyi başladık. Cengiz'in golünden önce 1-2 tane daha net pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Cengiz'in golü moral verdi. Yediğimiz gole hemen cevap verdik. Baştan sona kazanma enerjimiz yüksekti.

"Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk"

Çok pozisyon verdiklerini söyleyen Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Biz bugün biraz daha kontrollü, topu tutarak oynayabilirdik. Gol kaçırdıkça, kaçırdığımız telafi etmek için hemen atalım dedik ve oyun gitgele döndü, rakibe böyle pozisyonlar verdik. Normalde bu kadar pozisyon vermiyorduk. Bu maçı analiz edeceğiz, oyuncularımızla tartışacağız, konuşacağız.

"Tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var"

Maçta tartışmalı pozisyonlar olduğunu söyleyen Kartal, şunları dedi:

Sonuçta 5-1 kazandık. Takımımın coşkusu, enerjisi beni mutlu etti. Kaçan penaltı var, direkten dönen var, tartışılan 1-2 penaltı pozisyonu var. Sonuçta 3 puanı aldık. Güzel bir şekilde çarşamba günkü maçın hazırlıklarına yarın başlayacağız.

"Kazanma odaklı bir takımız"

Hücum opsiyonlarının genişlediğine dikkat çeken İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Sürekli çalışıyoruz. Kazanma odaklı bir takımız, her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanmak için güçlü oyun ve gol atmak gerekiyor. Goller için hücum opsiyonlarımızı artırıyoruz. Bugün 2 yeni opsiyon kattık. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

"Kaçan net pozisyonlarımız var"

İsmail Kartal, maçın ardından basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde çalıştıkları organizasyonları sahaya yansıttıklarını söyleyen İsmail Kartal, şu şekilde konuştu:

Kazanmak için geldik. Sonuçta şampiyonluğa oynuyoruz. Ligde lideriz. Kazanmak için tüm hafta içinde çalıştığımız organizasyonları oyuncular sahaya yansıttı. Bir şeyi eksik yaptık; kaçırdıklarımızdan sonra telafi etmek için hızlı şekilde gol atma arzusuyla oyun zaman zaman git-gele döndü. Rakibe pozisyon verdik. İstanbulspor’u tebrik etmek lazım. Sonuncu olmalarına rağmen rahat bir takım. Oyunu çirkinleştirmediler. Seyir zevki güzel maç oldu. Farklı da kazanabilirdik. Kaçan net pozisyonlarımız var. 3 puan için geldik ve aldığımız için mutluyum.

"Cengiz’in attığı gollerle özgüveni artacak"

Karşılaşmada Cengiz Ünder’in 4 gol kaydetmesiyle ilgili de konuşan İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Cengiz’i 4 gol atması adına çok önemliydi. Uzun zamandır kendi üstünde baskı hissediyordu. Attığı gollerle kendine olan özgüveni daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Daha yüksek özgüvenli moralli olacak. İrfan ve Emre Mor da var. Hepsi elinden geleni yapmaya çalışıyor. Önümüzde çok maç var. Maç maç değerlendirmeye çalışıyoruz.

"Değişik organizasyonlarla takımı geliştirmem gerekiyor"

Sarı-lacivertli oyuncuların oynadıkları oyundan keyif aldığını belirten Kartal, şu şekilde konuştu:

Şampiyonluğa oynayan takımız. Şampiyonluğa oynayan takımın gol atması maç kazanması lazım. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Bunun için teknik direktör olarak ne yapmam lazım. Hücumu geliştirmem lazım. Sürekli aynı şeyler değil değişik organizasyonlar ile takımı geliştirmem gerekiyor. Bu yönde çok çalışıyoruz. Oynadıklarından keyif alıyorlar. Hepsi daha fazlasını nasıl yapamadık diye çok üzgün. Bu da beni çok mutlu ediyor.

"Az kayıpla sezon sonuna kadar giden takım şampiyon olacak"

Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İsmail Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Derbilerde berabere biten maçlardan sonra avantajlıyım, avantajı ele geçirdim düşüncesine katılmıyorum şu an lideriz ve avantaj bizde, psikolojik üstünlük bizde. Bu sene lideriz diye ‘hemen şampiyon olacağız’ değil. Bunun ligin sonuna kadar gideceğini düşünüyorum. Kadro derinliği olan, iyi hazırlanan sakatlık riski fazla olmayan, maçlara en iyi şekilde hazırlanıp kaybetmeden çok avantaj vermeden az kayıpla sezon sonuna kadar durumu elinde bulunduran takım şampiyon olacaktır diye düşünüyorum.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)