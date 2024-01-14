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Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 81. dakikada İrfan Can Kahveci attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı.

"3 puan için mutluyuz"

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Önemli olan kazanmaktı"

Tecrübeli teknik direktör ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Biz hücum yaparken savunma, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Oyuncularım her iki görevi de yerine getirdiler. Rakibe çok pozisyon vermedik. Oyundaki topla oynama üstünlüğü, rakip ceza sahasına 40 küsür kere girmişiz. Birkaç pozisyon daha vardı, gol yapabilirdik. Önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum.

"Kötü bir zeminde iyi mücadele ederek kazanmasını bildik"

Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zorlu bir deplasmandan galip çıktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle 2 gün önce şehit düşen Mehmetçiklerimiz için ülkemizin başı sağ olsun, yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Yaralılara da acil şifa diliyoruz. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için onlara duacıyız. Vatan sağ olsun diyoruz. Maçın değerlendirmesine gelince biz buraya bugün kazanmak için geldik. Maç başından sonuna kadar üstün olan rakibe göre topu daha çok tutan bizdik. Net pozisyonlarımız vardı. Daha fazla da gol atabilirdik bugün. Ağır bir zeminde futbol oynamaya çalıştık. Çok daha iyisini yapabilirdik. Bugün sonuçta böyle bir ağır zeminde istediğimiz gibi bir zemin olmamasına rağmen futbol oynamaya çalışan bir Fenerbahçe Futbol Takımı vardı. Sonuçta iyi mücadele ettik ve kazanmasını bildik. Birkaç tane daha gol atabilirdik, olmadı. Sonuçta kazandığımız için ve 3 puan aldığımız için mutluyuz. Onları da tebrik ediyorum.