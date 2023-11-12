İsmail Kartal: Oyuncularım çok çok iyi futbol oynadılar Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 0-0 sona eren Adana Demirspor maçının ardından "Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"Oyunu domine ettik"

Başarılı çalıştırıcı sözlerine şu şekilde başladı:

Adana Demirspor takımı, kendi seyircisi önünde tüm maçlarını kazandı. İlk kez puan kaybetti. Ne kadar etkili olduklarını biliyorduk. Bu maça gerçekten çok iyi hazırlandık. Baştan sona kontrol bizdeydi. Oyunu domine ettik. Özellikle ilk yarıda 4-5 tane yüzde yüzlük pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik.

"Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık"

İsmail Kartal, hiç pozisyon vermediklerini söyledi.

İkinci yarıda yine aynı oyuna devam ettik. Rakibe hiç pozisyon vermedik, bir tane uzaktan şutları vardı. Pozisyon vermedik onun dışında. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı hak ettik ama golü bulamadık.

"Lider olarak milli araya gidiyoruz"

Milli araya lider olarak girdiklerini hatırlatan Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Bu oyunun sonucunda aldığımız 1 puanla lider olarak milli araya gidiyoruz. Keşke birkaç gol atıp galibiyetle liderliği ele geçirseydik. Oynadığımız oyun, futbol beni çok mutlu etti. Oyuncularımın hepsini tebrik ettim.

"Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir"

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirten Kartal, şu sözleri sarf etti:

Bugün oynayan oyuncular, sakat oyuncuları aratmadı. Sakatlıklara sığınan biri değilim. Çubuklu'yu giyen her oyuncu değerlidir. Tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve çok çok iyi futbol oynadılar. Futbolda puan kaybı olabilir. Bugün 1 puan aldık ve lider olduk. Biz oynadığımız futbola bakıyoruz. Adana Demirspor'a karşı kim burada böyle oynamış. Her maçı kazanacaksın diye bir kural yok. Bu uzun lig maratonu. Oyuncu değişiklikleri... Maçın gidişatına göre yorulanlar, sakatlık riski olanlar vardı. Buna göre bir kurgu yapıp değişiklikleri gerçekleştirdik.

"Ortaya koyduğumuz mücadele ile milli maç arasına giriyoruz"

Maç sonu basın toplantısında da konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şunları dedi:

Bu akşam Adana Demirspor’u çok iyi analiz ederek geldik. Kendi sahalarında ilk kez bu sezon puan kaybettiler. İlk yarı 4-5 tane net pozisyonlarımız vardı. Rakibe neredeyse maçın tamamında hiç pozisyon vermedik. Bugün oyuncularımla beraber maçı nasıl kurguladıysak o şekilde mücadele ettiler. Aldığımız 1 puanla lider olduk ama keşke birkaç gol atıp ayrılsaydık. Ortaya koyduğumuz mücadele ile milli maç arasına giriyoruz.

"Futbolda kazanmak da, kaybetmek de var"

Adana Demirspor’a karşı çok iyi bir mücadele sergilediklerini anlatan Kartal, şu ifadeleri kullandı: