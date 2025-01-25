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İHA

İran ekibi Persepolis ile anlaşan Teknik Direktör İsmail Kartal, ekibiyle birlikte İran'a gitti.

Havalimanı'nda Persepolis yöneticileri tarafından karşılanan İsmail Kartal daha sonra kulüp binasına geçti.

Deneyimli teknik adam yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK KEZ YURT DIŞINDA TAKIM ÇALIŞTIRACAK

Son olarak 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal, ilk kez yurt dışında bir takımda görev yapacak.

63 yaşındaki teknik adamın görev yapacağı Persepolis'in maskotunun aslan olması ise sosyal medyada gündem oldu.