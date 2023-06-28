İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştığını resmen açıkladı.

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2022-2023 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve bu finalin ardından Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de günlerdir devam eden teknik direktör belirsizliği son buldu.

Fenerbahçe, 1 yıllığına İsmail Kartal ile anlaştı

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör İsmail Kartal, sarı laciverli kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeyi Fenerbahçe sosyal medya hesabından duyurdu.



Özel uçakla İstanbul'a geldi

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelmişti.

Tecrübeli çalıştırıcı, özel uçakla Cidde’den kalkan uçakla İstanbul'a indi.

İsmail Kartal'ın resmi sözleşmeyi imzalamasıyla beraber, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlamış oldu.

İki sezonda da ligi ikinci tamamladı

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.