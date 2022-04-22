İsmail Kartal: Rize maçında bize yakışanı yapalım

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize seyahati öncesinde takımıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'de hedef Spor Toto Süper Lig'in son 5 haftasını kayıpsız geçmek. İsmail Kartal, oyuncularına zafer emri verirken, "Taraftarımız için geriye kalan tüm maçları kazanalım. Bize yakışan budur!" dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe son 9 maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Taraftarını yeniden arkasına alan sarı lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın açıkış maçnda bugün Rizespor karşısında sınav verecek.

Fenerbahçe'de hedef çıkışı Rizespor maçıyla devam ettrip galibiyet serisini ligin sonuna kadar sürdürmek...





"Bize yakışan budur"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rize seyahati öncesinde yapılan son idmanda oyuncularına uyarılarda bulundu.

Futbolcularına "Galibiyetten başka hiçbir ihtimal düşünmeyin" diyen Kartal, "Rize karşısında zor bir sınav vereceğiz. Son dönemde ortaya koyduğumuz takım oyununu Rize'de sürdüreceğiz. Bu maçla birlikte ligin sonuna kadar hiç kaybetmeden devam edelim. Ayrıca Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Taraftarımızı mutlu etmek bizim görevimiz. Bize yakışan da budur." dedi.



