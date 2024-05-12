İsmail Kartal sahaya girdi, motivasyon konuşması yaptı
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın başlamasına saniyeler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir hamle yaptı.

Taraftardan alkış aldı

Sahaya giren deneyimli teknik adam, takımı topladı ve son motivasyon konuşmasını yaptı.

İsmail Kartal'ın hırslı görüntüsü yayına yansırken, 62 yaşındaki teknik direktörün bu hamlesi taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.