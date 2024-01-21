İsmail Kartal: Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor karşısında kaybedilen 2 puan sonrası, "Duran toplardan biz 6-7 tane gol attık. Ortalamaların da üzerindeyiz. Sadece bugün gol bulamadık. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Markus Gisdol'un yönetimindeki Samsunspor karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken maçın ilk golünü 12. dakikada Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kaydetti. Samsunspor'un golünü ise 63. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

"Çok net pozisyonlarımız vardı"

Maçın sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Maça iyi başladık. Golden önce Tadic'in yüzde 100 pozisyonu var. Dzeko'nun net pozisyonu var ilk yarıda. İkinci yarıya iyi başlayamadık. Beklemediğimiz anda gelen bir gol. Son 15 dakikada net pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Kazanmak istediğimiz bir maç berabere bitti. Önümüze bakacağız. Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlıklarımız sürdüreceğiz. Pozisyonlar ürettik. Gol olmadı. Çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci golü atamadık ve maç berabere bitti.

"Taraftarlardan ve camiamızdan özür diliyoruz"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şu sözleri sarf etti:

Maça iyi başladık. Golden önce Tadic’in bir pozisyonu var. Dzeko’nun kaçırdığı pozisyon sonrası, İrfan Can’ın attığı gol geldi. İkinci yarı beklemediğimiz anda yediğimiz gol sonrası yaptığımız hamlelerle dengeyi kurduk. Sonuçta beklemediğimiz bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Taraftarlardan ve camiamızdan özür diliyoruz.

"Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir"

Hafta içi oynanacak Başakşehir maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını aktaran Kartal, şu ifadeleri kullandı:

Bugünkü maçta gidişata göre Batshuayi’yi oyuna aldık. King ve Emre Mor daha hareketli olduğu için kapanan bir takıma karşı bunları denedik. 3-4 pozisyona da girdik. Sadece golü atamadık. Hafta içi en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Önümüze bakıyoruz.

"Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok"

Fenerbahçe’nin oynadığı maçlarda duran toplarla ilgili sorulan soruya İsmail Kartal, şu yanıtı verdi:

Duran toplardan biz 6-7 tane gol attık. Ortalamaların da üzerindeyiz. Sadece bugün gol bulamadık. Her maç duran toptan gol atacağız diye bir şey yok. Çalışıyoruz. Avrupa kupaları ve ligde şu ana kadar duran toptan attığımız goller var.

"Doktorla konuşmadım"

Karşılaşmada sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Fred’in sağlık durumuyla ilgili Kartal, şunları dedi:

Doktorla konuşmadım. Bu akşam çekilecek MR sonrası doktorla konuşup net bilgi alacağız.

"Güçlü oyunumuzu ortaya koyamadık"

İsmail Kartal, bugün çok fazla top kaybı yaptıklarına dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı: