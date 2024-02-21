İsmail Kartal, Sebastian Szymanski ile görüştü Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, son haftalardaki formsuzluğuyla dikkat çeken Sebastian Szymanski ile özel görüştüğü iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin son haftalardaki formsuz yıldızı Sebastian Szymanski'ye hocası İsmail Kartal'dan uyarı geldi.

Son haftalarda adı transfer dedikodularına karışan başarılı orta sahanın düşüşünün ardındaki sebeplerden birinin de bu olduğu öne sürüldü.

İsmail Kartal, Szymanski ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede deneyimli teknik adamın Szymanski'ye, transfer tekliflerinin konsantrasyonunu bozmuş olabileceğini ancak Fenerbahçe'ye odaklanması gerektiğini bildirdiği vurgulandı.

7 maçta sadece 1 asist

Son olarak 10 Ocak tarihindeki Konyaspor maçında gol atan Szymanski, ardından çıktığı 7 maçta sadece 1 asist yapabildi.

Başarılı futbolcu için Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Borussia Dortmund ve Napoli'den teklif aldığı öne sürülmüştü.

Bu sezon toplam 39 maçta boy gösteren 24 yaşındaki Polonyalı yıldız 12 gol, 14 asistlik istatistik yakaladı.