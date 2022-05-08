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    İsmail Kartal: Sertliğe rağmen futbol oynamak istedik

    İsmail Kartal: Sertliğe rağmen futbol oynamak istedik

    Süper Lig'in 36. haftasındaki derbi heyecanı 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık" dedi.
    • 08.05.2022 - 22:09
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 23:05
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    Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-1'lik beraberliğin ardından açıklamalarda bulundu.

    İsmail Kartal: Sertliğe rağmen futbol oynamak istedik #1

    "Beşiktaş çok sert oynadı, hakem de buna müsade etti"

    Beşiktaş'ın çok sert oynadığını dile getiren İsmail Kartal, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk, Beşiktaş çok sert oynadı, gerçekten çok sert oynadı, hakem de buna müsade etti. Biz 55. dakikaya kadar istediğimiz futbolu oynayamadık. Oyun çok durdu... Beşiktaş derbisinde çok iyi mücadele ettik, buradan bir puan aldık ancak biz buraya kazanmak için geldik, olmadı. Beşiktaş, kendi taraftarının da baskısıyla çok sert oynadı, biz daha fazla futbol oynamak istedik. Bu kadar baskı ve sertliğe rağmen buradan bir puan aldık. Beşiktaş'a da bundan sonra başarılar diliyorum" dedi.

    İsmail Kartal: Sertliğe rağmen futbol oynamak istedik VİDEO

    İsmail Kartal: Sertliğe rağmen futbol oynamak istedik #2

    "En iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız"

    "Puan puandır" diyen İsmail Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır. Şimdi en iyi şekilde Karagümrük maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.


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