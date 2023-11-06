İsmail Kartal stoper bilmecesini çözdü: Yusuf Akçiçek Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı öncesi savunma yine alarm veriyor. Trabzonspor maçındaki mağlubiyetin ardından takımda moraller bozuk. İsmail Kartal, UEFA listesinde yer almayan Samet Akaydin'in yerine B listesinde bulunan 17'lik Yusuf Akçiçek'i oynatmayı hedefliyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe’nin savunmasında yaşanan sakatlıklardan dolayı 17 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek’in Ludogorets maçında stoperde görev alabileceği belirtildi.

NTV Spor’da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de son olarak Becao'nun da sakatlanmasının ardından stoper bölgesinde büyük bir problem yaşandığı ve Serdar Aziz, Djiku ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ederken, orijinal stoper olarak elde kalan Samet Akaydin ise Trabzonspor maçında yaptığı hatalarla gözden düştü.

Samet listede yok

Haberde, önümüzdeki hafta Konferans Ligi'nde Ludogorets deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Mert Müldür gibi isimlerin UEFA listesinde yer almadığı ve teknik direktör İsmail Kartal'ın söz konusu maçta stoper tandemi merak konusu olurken, başarılı hocanın UEFA B listesinde yer alan Yusuf Akçiçek'i sahaya sürebileceği aktarıldı.

Ayrıca Samet Akaydin'in performansını beğenmeyen İsmail Kartal'ın, Yusuf'un iyi performans vermesi halinde lig maçında da tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

Altyapıda dikkat çekiyor

2006 doğumlu Yusuf Akçiçek, 2019 yılında Galatasaray altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu. Güncel olarak Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Akçiçek, bu sezon 5 maçta 2 gol kaydetti.