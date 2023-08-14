İsmail Kartal taraftara seslendi: Altay Bayındır'a sahip çıkalım Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK'yi 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Taraftarın Altay Bayındır'a tepki göstermesiyle ilgili konuşan başarılı teknik direktör, "Bütün oyuncularımız gibi Altay'a da diğerleri gibi destek olmak zorundayız. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli" dedi.

Avrupa'ya ve Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de takım rakibe çok fazla pozisyon şansı tanımasa da kaleye gelen topların golle sonuçlanması taraftarı kızdırdı.

Fatura da şüphesiz kaleci Altay Bayındır'a kesildi.

Sarı-lacivertli file bekçisi, kaleye gelen ilk şutlarda gol yiyerek geçen sezonki formsuz görüntüsünü bu sezonun başında da sürdürüyor.

"Sonuçta bizim kalecimiz"

Taraftar hem sosyal medyada hem de tribünde 25 yaşındaki file bekçisine tepki gösterirken İsmail Kartal ise oyuncusunu savundu.

Taraftarlarımızın üstüne gitmemesi lazım. Altay bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız gibi Altay'a da diğerleri gibi destek olmak zorundayız. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli. Tüm oyuncular gibi destek çıkmaya devam edeceğiz, sonuçta bizim kalecimiz.

Öte yandan, başka takımlarla görüşen Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması gündemde.