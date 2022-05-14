İsmail Kartal, taraftara veda etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezonun son iç saha maçı ola Fatih Karagümrük karşılaşması öncesi taraftarlara veda etti.

Kadıköy'deki son maçına Karagümrük karşısında çıkmaya hazırlanan teknik direktör İsmail Kartal, bu duygusal mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının kendisine galibiyet sözü verdiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Biz, taraftarımız sayesinde mabedimizi yeniden yıkılmaz bir kale haline getirdik. Onların bize verdiği enerjiyle, yenilmesi zor denen takımları devirerek Şampiyonlar Ligi hedefimize her hafta bir adım daha yaklaştık. Tribünlerin özellikle derbilerde bana ve oyuncularımıza gösterdikleri sevgi, bizlerin başarıya giden yolunu aydınlattı." ifadelerini kullandı.

"Artık elveda deme zamanı"

İsmail Kartal, "Tabii ki daha farklı olmasını, 12. adama şampiyonluk hediye etmeyi çok isterdik. Ancak göreve başladığım zaman bu yoldan bir hayli sapmıştık. Bu nedenle şampiyonluk bizim için ulaşılması çok zor bir hedefti. Her şeye rağmen taraftarı yeniden tribünlere çekebildiğimiz için mutluyum. Artık elveda deme zamanı. Onlara bol gollü, güzel bir galibiyetle veda etmeyi arzuluyorum. Fenerbahçe'nin bir evladı olarak onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Şu anki şartlarda devam etmek isterim"

İsmail Kartal, kalan iki maçın ardından sözleşmesinin sona ereceğini hatırlatarak, "Bundan sonrası başkan ve yönetimin. Eğer kalacaksam, ekibimle birlikte şu anki şartlarda devam etmek isterim." dedi.