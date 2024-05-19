İsmail Kartal: Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdik Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından sert açıklamalar yaptı.

"Buraya kazanmak için gelmiştik"

Mücadeleyi değerlendiren İsmail Kartal, "Biz bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Çok iyi hazırlanmıştık. Bütün planlarımız, sahada oyuncularım 10 kişi kalsa bile plana sadık kaldılar. Harfi harfine her şeyi yerine getirdiler. 11 kişiyken ilk 22 dakikada oyun üstünlüğü bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra mahkum oynamadık, oyun ortada geçti." dedi.

Kartal şu ifadeleri kullandı:

"Devrede şunu söyledim, arkadaşınız için oynayacaksınız, 10 kişi olsak bile kendi futbolumuzu oynayacağız dedim. Biz karakterli, kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bize karşı yaratılan olumsuzluklara rağmen bunu herkese göstermeliyiz, bu takımı 10 kişi de yeneceksiniz dedim. Çocuklara bunu söyledim. Bu inançla çıktık. Gayet akıllı oynadık. İyi pozisyonlar yakaladık."

"Oyuncularım, Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi"

İsmail Kartal şöyle dedi:

"Rakibin 1 tane isabetli şutu yok. Attığımız gol, tamamen organizasyon golüdür. Oyuncularım 10 kişiyle Türkiye'nin en iyi takımı kim herkese gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Camiamıza uzun yıllar unutulmayacak bir gece, bir tarih yazıldı. 21 maçtan sonra Galatasaray'ı mağlup eden takım biz olduk. Baştan sona herkes elinden geleni yaptı. Karakter koyduk."

"Biz şampiyon olacağız, herkes gelsin"

Şampiyon olacaklarına inandığını söyleyen Kartal şu cümleleri kurdu:

"Sezon başından beri maalesef sosyal medya trollerinin saldırılarıyla bizi dağıtmaya çalışanlara karşı dik durduk, sessiz kaldık. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık. Herkesin gözü önünde olanlara herkes şahit oldu. Oyuncularımla cevap verdik. Tüm Türkiye bunu gördü. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum. Hafta sonu İstanbulspor maçına tüm Fenerbahçelileri davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Şampiyon olacağımıza inandığım için konuştum. Başından sonuna kadar inanıyorum. Şampiyon olacağız. Ben düşmedim. Oyuncularım bana bakıyor. Beni düşürmeye çok çalıştılar."

Aziz Yıldırım'a gönderme

Hafta içerisinde Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile görüştüğüne dair yaptığı açıklamalara değinen İsmail Kartal sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Seçimlerle ilgili hocalar konuşuldu, oyuncularımın morali bozuldu. Oyuncularımın moralini düzeltmek için antrenmanı iptal edip farklı organizasyon yaptık. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum. Derbi öncesi bir hocayla ilgili açıklamalar Fenerbahçe'ye yakışmaz. Bir tarih yazıldı. Bu tarih Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Başka diyecek bir şeyim yok. Soru da istemiyorum!"

"Maçta hiç ümidimi kaybetmedim"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şöyle dedi:

“Bu akşam buraya oyuncularımızla yapmış olduğumuz antrenmanlarda tek hedefimiz 3 puan almak ve şampiyonluğu son maça taşımaktı. Maçta hiç ümidimi kaybetmedim. İçeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı dik durdum. 11’e 11 iken oyun üstünlüğü çok net bizdeydi. 10 kişi kaldıktan sonra da mahkum oynamadık. Devre arası 11 kişiymiş gibi mücadele edeceğiz, oyundan atılan arkadaşınız için mücadele edeceksiniz dedim. Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımı kim bunu göstereceksiniz dedim. 10 kişi de olsanız maçı kazanacağınıza emindim dedim. Buraya gelen taraftarlarımıza, tarihi bir gece, tarihi bir galibiyet elde edeceksiniz dedim. 2. yarıya böyle çıktım. Zaman zaman kontralarda olsa pozisyonlar bulduk. Attığımız gol çalıştığımız organize bir goldür. Galatasaray’ın kaleyi bulan bir tane şutu yok. Maçın başından sonuna kadar sahada inanan bir Fenerbahçe vardı. Bir maç berabere kalıyoruz, ‘hoca yanlış yaptı’ diyorlar. Bu maç neden berabere bitti diye sorgulamıyorlar. Avrupa’dan niye elendik, maçımız ertelenmiyor, rakibimizin maçı erteleniyor. Bize bu ülkede bunlar niye bize uygulanmadı. Bize yaşatılan bütün olumsuzluklara rağmen oyuncularım çok güzel bir reaksiyon gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum”

"Fenerbahçe'nin evladıyım"

Son günlerde gelecek sezon takımı çalıştıracak teknik direktörler ile ilgili çıkan haberlerin kendisini ve takımı olumsuz etkilediğini aktaran Kartal şu cümleleri kurdu:

"Seçim bahanesiyle bir teknik direktör ile anlaşıldı haberleri çıktı. Oyuncularımın motivasyonu düştü. Bunu gördüğüm için cuma günü antrenmanı iptal ettim. Ben bu takımın babası gibiyim. Ben düşseydim takımım da düşecekti. Beni düşürmek için çok çalıştılar. Ben İsmail Kartal'ım. Fenerbahçe'nin evladıyım. Hep dik durdum. Dik durmaya da devam ediyorum. Bu ülkenin en iyi futbol oynayan takımı kim, herkese bunu gösterdik. Oyuncularımızın alnından öpüyorum. İstanbulspor maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Fenerbahçe şampiyonluk maçına çıkacak. Bu takım bunu hak ediyor. Bugün gönüllerin şampiyonu olduk. Bize inanan ve güvenen bütün Fenerbahçe taraftarına armağan olsun"

"Allah'ın izniyle şampiyon olacağız' dedim"

Futbolcularla hafta içi motivasyon konuşmaları yaptıklarını belirten Kartal şöyle dedi:

"Oyuncularla yat gezisi düzenledik. Moral motivasyon olsun diye. Ben de tüm sezon yaptığım gibi Samandıra'ya kapanarak Galatasaray'ın 13 maçını izledim ekibimizle beraber. Sadece 3 antrenman yaptık. Galatasaray'ın ne yapacağını oyuncularıma anlattım. Oyuncularımı motive ettik. Başkanımızın yanında da söyledim. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız dedim. Buraya bununla geldik"

"Bu maç sezonun özetiydi"

'Derbide takımın 10 kişi kalma ihtimalinin hafta içi düşündünüz mü?' sorusuna Kartal şu yanıtı verdi:

"Samandıra'daki toplantıda 11 kişi başlayıp 11 kişi bitirmeliyiz dedim. Ama maalesef bugün atılan taraf olduk. Nasıl olduğunu herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Oyuncularım akıllı isimler. Oyuncularla aramda problem olduğuna dair haberler çıktı, yazıklar olsun. Bunları hak etmiyoruz. Bir antrenörle oyuncular arasında problem olsa takım plana bu kadar sadık kalır mı? Bu maç sezonun özetiydi. Puan kaybettiğimiz maçlarda neler olmuş buna bir bakın; Samsunspor ve Sivasspor maçı. Normal bitse bugün şampiyon olacaktık."

"Maçlarımızdaki kararlara rağmen inancımızı kaybetmedik"

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok' sözü hatırlatılarak sorulan soruya Kartal, "Adam doğru söylemiş canı yandı. Bu sezon daha fazla oldu. Dalga daha da büyüdü. Bu sezon 21’de 21 yaptık. Sonra Trabzon maçında mağlup olduk. Bu nasıl oldu. Maçtaki kararlar konuşulmadı. Buna rağmen hala inancımızı kaybetmedik. 1 yıldır verdiğimiz emeklerin karşılığını Rabbim bize verecek diye inanıyorum" şeklinde konuştu.

İsmail Kartal, kaleci Erce Kardeşler'in gündemlerinde olmadığını söylerken, takım içindeki hiçbir oyuncuyla da arasında problem olmadığını sözlerine ekledi.

"Bana saldırıyorlar ama ben işimi yapıyorum"

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu sadece işine odaklandığını vurgulayarak, "Zaman zaman yalnız kaldım. Çok fazla yakın insanlarla ilişki içerisinde olan bir insan değilim. Avrupa’daki teknik adamlar gibi yapıyorum. Kimseye sataşmıyorum. Disiplinli kendisine güvenen teknik adamlar bunu yapıyor. Bana saldırıyorlar ama ben işimi yapıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.