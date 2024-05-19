İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi istatistikleri ve performansları.

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Galatasaray ile Fenerbahçe, pazar günü saat 19.00'da Ali Sami Yen'de karşı karşıya gelecek.

Bu önemli müsabaka öncesinde İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi performansları incelendi.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 4 kez sahaya çıktı. 2022-2023 sezonunun başında altyapısından yetiştiği ve futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde ettiği Galatasaray'a dönen Buruk, Fenerbahçe derbilerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki derbiyi de 3-0'lık skorlarla kazandı.

Bu sezonun ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan maç 0-0 berabere biterken, TFF Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Galatasaray hükmen 3-0 galip sayıldı.

Diğer takımların başında Okan Buruk, Fenerbahçe'ye karşı ne yaptı?

Galatasaray haricinde Okan Buruk, kariyerinde Fenerbahçe'ye 12 kez rakip oldu.

Buruk; Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'in başında Fenerbahçe'ye karşı 11 Süper Lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere toplamda 12 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda Buruk'un takımları, ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor'un başında Fenerbahçe'yi yenerek kupa sevinci yaşadı.

İsmail Kartal'ın Galatasaray karnesi

İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a 5 kez rakip oldu. Sarı-lacivertli ekipte üçüncü dönemini geçiren Kartal, 4 Süper Lig ve 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Galatasaray'a karşı 5 maçta sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

2014-2015 sezonunun ilk yarısında deplasmanda oynanan maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, ikinci yarıda iç sahada rakibini 1-0 mağlup etti. 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Kadıköy'de yapılan derbiyi 2-0 kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezonun ilk yarısında Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçta Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014'teki TFF Süper Kupa'da da penaltılarda rakibini 3-2 mağlup etti.

Diğer takımların başında İsmail Kartal, Galatasaray'a karşı ne yaptı?

İsmail Kartal, Fenerbahçe haricinde kariyerinde Galatasaray'a karşı 6 kez sahaya çıktı. Kartal; Eskişehirspor, Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'un başında Galatasaray ile 4 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçı oynadı.

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 1 galibiyet, 3 yenilgi alan Kartal, Türkiye Kupası'nda ise 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.