İsmail Kartal ve Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe - Beşiktaş maçı taktikleri Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak... Nefes kesecek derbi öncesinde teknik adamların taktikleri de belli oldu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı lacivertli ekip, 86 puanla ligde 2. sırada yer alırken, siyah beyazlı takım da 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Dev derbi öncesinde hocaların taktikleri de oluşmaya başladı.

Kilit isim İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, siyah-beyazlı takımın savunma zaafiyetinden yararlanmak için futbolcularından sürekli baskı istedi.

Tadic ve İrfan Can'dan yararlanmak isteyen İsmail Kartal, bekte görev yapacak olan futbolcularından da sürekli bindirme istedi. İrfan Can'ı arka direk ortalarında yaptığı bitirici vuruşlara özel olarak çalıştıran Kartal'ın, yıldız futbolcudan sık sık uzaktan şut denemesini de istediği vurgulandı.

Siyah-beyazlı takımın tehlikeli oyuncularına önlem alan deneyimli hocanın, Edin Dzeko'nun da her zaman yaptığı iş olan geriye gelip top dağıtma görevine devam etmesini istediği öğrenildi.

"Fenerbahçe geriden oyun kuramıyor"

Beşiktaş cephesinde ise yeni teknik direktörün sistemi çabuk benimsendi.

Fernando Santos'un savunmacı anlayışından kurtulmak isteyen futbolcuların Serdar Topraktepe'nin taktiklerine hızlı bir şekilde adapte olmaya çalıştığı gözlemlenirken, genç çalıştırıcı derbiye özel olarak geriye yaslanan kontratak futbolu istiyor.

Fenerbahçe'nin geriden oyun kurarken hata yaptığını gözlemleyen Topraktepe, hücum bölgesindeki futbolcularından uyanık olmalarını ve sık sık pres yapmalarını talep etti.

Sarı-lacivertlilerin kuracağı baskıya direnmeleri halinde dakikaların lehlerine ilerleyeceğini düşünen genç teknik adam, daha önceki maçlarda gol bulamayan Fenerbahçe'nin panik olduğunu raporuna yazarak, bu negatiflikten de yararlanmayı hedefleyecek.