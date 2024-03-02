İsmail Kartal: Volkan Demirel benim kardeşim, ona başarılar diliyorum Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor galibiyetinin ardından rakip takımın çalıştırıcısı Volkan Demirel hakkında "Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

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Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Osayi Samuel, 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kazanılan Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal, sözlerine şöyle başladı:

Maçtan önce söylediğim gibi bu maça çok iyi hazırlandık. Bir reaksiyon gerekiyordu. Bu akşam böyle oldu. 2-0 olduktan sonra çok net pozisyonlarımız vardı. Sonuçta kazanmasını bildik. Yüksek beklentim olan oyuncularım sahada beklentilerime çok iyi cevap verdi Fred'in coşkusu enerjisi, Becao'nun 4 ay sonra dönmesi ve iyi oyun çıkarması... Bütün takım buraya inanarak geldi. Maçı kazanmak istiyorduk. Taraftarı 3 puan ile mutlu ettiğimizi düşünüyorum.

Volkan Demirel hakkında konuşan Kartal, şunları dedi:

Volkan Demirel benim kardeşim ve nasıl mücadele verdiğini çok iyi biliyoruz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.

Sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirten Kartal, şu sözleri sarf etti:

Takımdaki oyuncuların hepsi üst düzey. Herkese aynı mesafedeyiz. Hepsini ne kadar sevdiğimizi biliyorlar. Şu ana kadar güzel geldik. Sezon sonuna kadar sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz.

Galibiyeti sarı-lacivertli taraftara armağan eden Kartal, şu ifadeleri kullandı: