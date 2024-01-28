İsmail Kartal: Yolumuza devam ediyoruz

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Süper Lig'in 23. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli takım 2-1 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20 ve 32. dakikalarda Cengiz Ünder kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 13. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci kaydetti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Yolumuza devam ediyoruz"

25 günde 6 maç yaptıklarını söyleyen İsmail Kartal, şunları dedi:

Biz Ankaragücü'ne karşı iyi hazırlandık. Bugün 2-1 kazandık. Ancak, maç başından sonuna kadar üstün olan taraf bizdik. Çok daha farklı kazanabilirdik. Net pozisyonlar vardı. Rakibin bir penaltı pozisyonu vardı. Ceza sahamıza giremediler. Kornerleri de yok. Biz sadece golleri atamadık. Bu bir puan maçı. Bu bir yarış. 3 puan için çıktı ve aldık. Son 25 günde 6 maç oynadık. Bu kolay değil. Buna rağmen yüksek mücadele ile oynadık. Yolumuza devam ediyoruz.